Formular de abonare
la revista ortodoxa Porunca Iubirii
(+suplimentul ”Cărți noi-Promoții-Evenimente”)
(cele mai noi informații privind viața religioasă din România și din lume, precum și sfaturi și învățături de credință ortodoxă)
Pentru a confirma abonarea veti primi un email privind ”Protectia datelor personale” (vedeti si in SPAM).
Revista o veti primi (gratuit) pe email la inceputul lunii. Daca v-ați abonat dar nu primiți revista, cauzele pot fi:
1. când v-ați abonat ați scris greșit adresa dv de email;
2. aveti casuta de email plină;
3. adresa noastră e tratată ca spam sau e blocată de furnizorii dv de servicii IT.
În aceste cazuri sunteți șterși din lista abonatilor si va trebui sa va abonati din nou.
Pentru ca revista să nu ajungă in SPAM, ci în Inbox, treceți adresa revistapi@agaton.ro în lista de contacte.
IMPORTANT pentru abonații cu adrese de yahoo cărora li s-a blocat folosirea adresei din cauza depășirii pragului de 15 GB: după ce vă deblocați căsuța de email (prin golirea ei) vă rog să ne anunțați la adresa revistapi@agaton.ro și vom debloca și noi trimiterea revistei către dv sau abonați-vă cu altă adresă de email.
|Abonare la articole si stiri religioase in timp real
|
|FeedBurner (RSS)
Click pe iconita RSS. RSS va permite sa vedeti in browser (Firefox, Chrome, Edge etc.) în timp real orice articol nou aparut in revista (ultimele articole si stiri din revistă).